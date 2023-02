BASKET ACTUA. Oostende overklast Antwerp Giants (64-80) en verzekert polepositie * Coach Skelin: “Zonder defensie zijn we niet competitief met Oostende” *

Volleybal Caruur Gent - Volley Haasrode Leuven 2-3

In de hardnekkige strijd om de derde plaats in de ‘Lotto Volley League’ heeft Caruur Gent een 2-0 voorsprong uit handen moeten geven. De efficiënte bezoekers uit Leuven gingen met twee belangrijke punten naar huis. Er waren twee oorzaken voor de Leuvense winst. In de derde set - toen het Caruur-team op een 14-10 voorsprong stond - waren er een paar fasen en een betwistbare beslissing die net in het voordeel van de bezoekers kantelden. En Hendrik Tuerlinckx natuurlijk. De hoofdaanvaller van Leuven werd aanvankelijk flink afgestopt door een uitstekende Vandecaveye en zijn medespelers - denk aan de twee blokpunten op het einde van de openingsset. Hij schroefde zijn aanvalsscore in de laatste sets helemaal omhoog. Hij werd tot man van de wedstrijd verkozen. (WVM)