BASKET ACTUA. * Oostende boekt century tegen Leeuwarden * Limburg United en Antwerp Giants winnen opener in crossborderfase

Meer Sport Nafi Thiam verdedigt volgende week op EK indoor haar titel in de vijfkamp

Nafi Thiam neemt begin maart deel aan het EK indoor in het Turkse Istanboel (2-5 maart). Ze zal er haar titel in de vijfkamp verdedigen, zo bevestigt de atlete. Ik zie het als de perfecte kans om mijn vorm te testen terwijl ik tegelijkertijd kostbare feedback en inzichten verzamel voor het seizoen in open lucht”, schrijft ze.