BASKET ACTUA. MVP Brian Fobbs volgt Roel Moors naar Bonn * League: Oostende tegen Karsiyaka en Oldenburg * Antwerp Giants in voorronde tegen Cholet *

KIJK. “Ik ben echt pissig”: milieuacti­vis­ten met spandoek knielen vlak voor finish tijdens 400m horden

Op de Diamond League meeting in Stockholm verstoorden klimaatactivisten opnieuw een sportevent. Dit keer was dus de atletiek het kind van de rekening. Tijdens de 400m horden knielden drie activisten met groot spandoek zo’n tien meter voor de finish. Verschillende atleten liepen gewoon door de banner. Winnaar en olympisch kampioen Karsten Warholm (27), wiens baan niet werd gehinderd, was furieus. “Respectloos voor mensen die hun werk goed proberen te doen.”