BASKET ACTUA. Mooie transfer voor Manu Lecomte: verhuist van Hapoel Eliat naar Buducnost*

Volleybal VDK Gent kansloos tegen Budowlani Lódz

Het was niet de avond van VDK Gent. Daarvoor was de Poolse subtopper uit Lódz - met de Belgische middenspeelster Sobolska - in alle spelonderdelen te sterk. Na 7-10 in de openingsset werden de Gentse middenaanvalsters, normaal toch een sterk punt van de Belgische kampioenen, vastgezet. Coach Morand trachtte met wissels het tempo uit de wedstrijd te halen. Tevergeefs. In de tweede set kreeg sterkhouder Janssens op 18-22 een bal tegen het achterhoofd. Het moment waarop de thuisploeg schuchtere pogingen deed om terug te keren werd daardoor abrupt afgebroken. In de laatste set bleven de receptieproblemen zich opstapelen en vanuit de tegenaanval lukte er bij VDK ook maar weinig. De coach van de Poolse ploeg liet zelfs zijn reservespeelsters opdraven en kon het zich permitteren om zijn best scorende speelsters te vervangen. (WVM)

1 februari