BASKET ACTUA. Limburg United opent halve finales met stunt tegen Giants * Oostende wint zonder glans van moedig Mechelen *

De doping van Luca Brecel: tot over zijn oren verliefd op Laura (24)

Luca Brecel (28) heeft zijn geweldige prestatie wellicht voor een deel te danken aan legale doping. Hij speelt het WK snooker onder invloed van stoffen waarvan de effecten vergelijkbaar zijn met die van cocaïne. Luca Brecel is sinds een week of vier namelijk tot over zijn oren verliefd, op Laura Vanoverberghe (24). En verliefdheid zet in hoofd en ledematen de deuren van een halve apotheek open.