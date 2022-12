BASKET ACTUA. Kerstbasket op Boxing Day: Oostende pakt herfsttitel * Opnieuw twee vertrekkers bij Brussels: Gutenius en Pipiras

VOLLEYBAL - LOTTO LEAGUE Roeselare nog steviger aan de kop na winst tegen Aalst

Aalst heeft maar bij momenten het vuur aan de schenen kunnen leggen van de leider. In het openingsspel moest het na een evenwichtig begin tot 14-14 wel gas terugnemen. Na de kampwissel wisten de Ajuinen maar tot 13-13 voor dreiging te zorgen. Bogachev, de beste bezoeker, en de ingevallen Jansons deden Aalst nog even dromen van deelwinst bij 20-20 maar dan lieten Koukartsev en Fasteland weer van zich spreken. Nieuwe coach Achten heeft nog werk aan de winkel en voelt de hete adem van Menen in de nek na hun bellewinst in Leuven.

