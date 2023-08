BASKET ACTUA. Kangoeroes Mechelen shopt bij noodlijdende Groningen: topspeler Willem Brandwijk steekt grens over *

Willem Brandwijk heeft niet gewacht op een definitief verdict. De Nederlandse topspeler koos eieren voor zijn geld en verlaat Donar Groningen met onmiddellijke ingang. De club uit Noord-Nederland werd onlangs failliet verklaard, maar hoopt alsnog op een doorstart. De kans is bijzonder klein dat het daarin slaagt. Willem Brandwijk weet dus beter dan wie ook waar hij aan toe is. Kangoeroes liet de kans niet liggen en zag zijn kans schoon om hem in te lijven. Brandwijk is een stevige 4/5 speler die in de BNXT League al het een en ander liet zien. Hij genoot zijn opleiding in het Amerikaanse collegebasketbal en speelde nadien voor Feyenoord en Groningen. De powerforward van 2m06 maakt het team van coach Kristof Michiels compleet. Brandwijk is de vijfde, buitenlandse versterking voor Kangoeroes. Eerder trok het de Belgen Yannick Dammen en Niels Van Den Eynde aan. De ambities van de Mechelaars mogen meteen duidelijk zijn. (DBM)

Letland was in de voorbije WK-kwalificatiecampagne ook al tegenstander van de Belgian Lions. Twee keer gingen de Belgen nipt onderuit. Ook Slovakije was in de WK-kwalificatiecampagne een tegenstander van de Lions. Twee keer werd ruim gewonnen: 57-83 in Slovakije en 102-59 in de terugwedstrijd.

De Belgian Lions kennen hun tegenstanders voor de kwalificatiewedstrijden voor het EK basket 2025. De Lions komen in groep C uit tegen Spanje, Letland en Slovakije. De top-twee van deze groep gaat naar het EK. Als Letland, één van de organiserende landen van het EK, bij de eerste twee eindigt, is ook de derde plaats goed voor een EK-ticket.

Na een uitstekende start (18-8) gingen de Lions met een kleine achterstand de kleedkamer in: 36-37. Tsjechië kon zijn voorsprong niet vasthouden en na 39-44 namen de Lions na een 9-0 tussenspurt de leiding definitief over. In een spannende slotfase scoorde Schwarz de beslissende vrijworpen: 75-73.

In de kern tegen Argentinië zaten er met Mennes, Ledegen en De Ridder drie spelers van de U20-selectie die op het voorbije EK in Kreta de halve finale speelden. Thijs De Ridder, op het EK U20 opgenomen in het beste vijftal van het toernooi, liet zich meteen opmerken. De power forward lukte 19 punten en 7 rebounds.

Tegen Argentinië, de nummer vier van de wereld, begon coach Dario Gjergja met Lecomte, Lasisi, Mennes, Lambrecht en Bako. De Lions kenden een uitstekende start (0-10) en kwamen nooit op achterstand. In de slotfase maakte Argentinië nog gelijk (73-73) maar Lecomte, die 14 punten scoorde in het slotquarter, stelde de verdiende zege veilig: 84-85.

In de voorbereiding op het préolympisch kwalificatietoernooi dat volgende week begint in Turkije wonnen de Belgian Lions hun oefenmatch tegen Argentinië. De fel verjongde Lions haalden het nipt met 84-85.

De 1m98 grote Justice Sueing is de vijfde en laatste aanwinst van Antwerp Giants. Eerder versterkte de club zich met de Amerikanen Jackson Kreuser en Rasir Bolton, de Canadees Keevan Veinot en de Deen Asbjorn Midtgaard. Ook de Belgen Yoeri Schoepen en Jo Van Buggenhout spelen volgend seizoen in een Giants-tenue. (BDD)

Antwerp Giants is klaar met zijn ploeg voor het komende seizoen. Justice Sueing (24 jaar) is de laatste aanwinst van de bekerwinnaar. Sueing is een Amerikaanse vleugelspeler die zijn opleiding kreeg aan de universiteiten van California en Ohio State. In zijn laatste seizoen bij Ohio State lukte Sueing 12,3 punten, 5,2 rebounds en 1,8 assists. Deze zomer nam hij met Oklahoma City deel aan de NBA Summer League.

Als Europees kampioen in de B-divisie is Letland zeker van promotie naar de A-reeks. De Belgian Lions U18 zullen pas volgend jaar weten of ze naar de A-divisie promoveren. (BDD)

De Belgian Lions U18 waren dichtbij de gouden medaille op het EK in Portugal van de B-divisie. In de finale was Letland net iets sterker. De Lions sneuvelden in de slotfase met 75-69 en verlaten het EK met een zilveren medaille. Noah Meeusen werd opgenomen in het beste vijftal van het toernooi. Als verliezend finalist zijn de Lions nog niet zeker van promotie naar de A-divisie.

In de finale komen de Belgian Lions U18 uit tegen Letland. In de openingswedstrijd stonden beide ploegen al tegenover elkaar. Letland haalde het toen met duidelijke 85-71 cijfers. De Baltische ploeg is nog steeds ongeslagen op dit EK. (BDD)

In de halve finale tegen Oostenrijk namen de Belgian Lions na 27-19 de controle over de wedstrijd. Met een onwaarschijnlijke 0-29 spurt gespreid over het tweede en derde quarter legden ze de wedstrijd in een beslissende plooi: 27-48. Meer dan tien minuten kwamen de Oosterijkers niet tot scoren. De Lions lieten hun prooi niet meer los. Het maximale verschil bedroeg 30 punten: 50-80. De Lions wonnen met 62-85.

De Belgian Lions U18 hebben zich op het EK in Portugal in de B-divisie geplaatst voor de finale. De ploeg van coach Jean-Marc Jaumin staat in de finale (zondag om 21u) tegenover Letland. In de halve finale waren de jonge Lions veel te sterk voor Oostenrijk: 82-65.

Op de openingsminuten na hadden de Belgian Lions constant de leiding. Na de rust (23-30) naderde Nederland nog tot 33-36. Net op tijd stopten de terugkeer. Een driepunter van Abelhausen gaf de Lions weer wat ruimte. Raedschelders (10 rebounds) en Eyenga (9 punten, 8 rebounds) controleerden de borden. Meeusen scoorde 10 van zijn 13 punten in het vierde quarter. In de halve finale komt de ploeg van coach Jean-Marc Jaumin uit tegen Oostenrijk. De wedstrijd begint om 21u30. (BDD)

Nederland kondigde zich als een taaie tegenstander aan. Onze noorderburen hadden in de groepsfase geen wedstrijd verloren en stootten als ongeslagen groepswinnaar door naar de kwartfinale. De Lions overleefden nipt de groepsfase. In de slotwedstrijd tegen Portugal konden ze pas na verlenging hun ticket voor de kwartfinale veiligstellen.

De Belgian Lions U18 hebben zich op het EK voor de B-divisie in Portugal geplaatst voor de halve finale. De Lions waren in een hard bevochten kwartfinale sterker dan Nederland (46-56). In de halve finale komen ze zaterdag uit tegen Oostenrijk.

Meest opvallende afwezigen in deze selectie zijn Retin Obasohan, Pierre-Antoine Gillet, Jean-Marc Mwema en Vincent Kesteloot. Vier spelers van de Belgian Lions U20, die op het net afgelopen EK op de vierde plaats eindigden, zijn opgenomen in de selectie: Thijs De Ridder, Joppe Mennes, Siebe Ledegen en Xander Pintelon.

Bondscoach Dario Gjergja heeft een selectie van 16 spelers bekendgemaakt die vanaf vrijdag aan de voorbereiding beginnen voor het préolympisch kwalificatietoernooi in Istanbul (Turkije). In een fel verjongde kern werden Niels Van Den Eynde, Quinten Smout en Joppe Mennes voor de eerste keer opgeroepen.

Quinten Smout is door bondscoach Dario Gjergja opgeroepen voor de Belgian Lions die beginnen aan de voorbereiding van het préolympisch kwalificatietoernooi, dat in augustus in Turkije wordt gespeeld. (BDD)

Door zijn transfer zal Vrenz Bleijenbergh de campagne met de Belgian Lions missen. Donderdag 28 juli beginnen de Lions met de voorbereiding op het pré-olympisch kwalificatietoernooi dat in augustus in Istanbul (Turkije) wordt gespeeld. (BDD)

Vrenz Bleijenbergh behaalde met Oostende de landstitel. De 2m08 grote vleugelspeler eindigde het seizoen met 10,3 punten, 5,4 rebounds en 3,6 rebounds. In acht wedstrijden in de Champions League lukte Bleijenbergh 9,9 punten, 6,8 rebounds, en 2,1 assists. Bleijenbergh is niet de eerste Belgische speler bij Merkezefendi. In het seizoen 2021-2022 was Thomas Akyazili actief bij deze Turkse club.

Vrenz Bleijenbergh (22 jaar) heeft een akkoord met Merkezefendi. De Turkse topklasser eindigde het voorbije seizoen op de dertiende plaats in de Turkse Super Liga. Bleijenbergh had nog een contract voor één jaar bij Oostende. Club en speler kwamen tot een akkoord om het contract te ontbinden.

De Belgian Lions U18 hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van het Europees kampioenschap in de B-divisie. In de laatste groepswedstrijd wonnen de Lions na verlenging tegen gastland Portugal met 79-71. In de kwartfinale staat België tegenover Nederland, dat ongeslagen zijn groep won.

Rasir Bolton is de vierde buitenlandse nieuwkomer voor Antwerp Giants. Eerder versterkte de club zich met de Amerikaan Jackson Kreuser, de Canadees Keevan Veinot en de Deen Asbjorn Midtgaard. Ook de Belgen Yoeri Schoepen en Jo Van Buggenhout spelen volgend seizoen in een Giants-tenue. (BDD)

In zijn laatste seizoen bij Gonzaga was Bolton goed voor 10,1 punten, 1,9 rebounds en 2,5 assists. Hij werkte zijn driepunters af aan 38,8%. Giants wordt zijn eerste professionele ervaring.

Kortrijk Spurs kondigde zijn eerste Amerikaanse versterkingen aan. Het bereikte een akkoord met Jayden Gardner, een 23-jarige, 1m98 grote bordenspeler. Paul Atkinson wordt de nieuwe centerspeler voor de nieuwkomer in de BNXT League. Atkinson is een 24-jarige, 2m06 grote atletische center. (RBE)

De Brusselse coach Serge Crèvecoeur is verheugd om zijn negende zomeraanwinst te presenteren. "Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen dat Alex in mij en de club heeft gesteld voor de komende drie seizoenen. Als lid van het nationale team en voormalig aanvoerder bij Charleroi, is een speler met zoveel ervaring van vitaal belang voor de club en voor mij persoonlijk. Zijn basketbalkwaliteiten zijn bekend: shooting, drive, transitie, verdediging... Maar vooral zijn menselijke kwaliteiten spreken mij aan. Ik ben ervan overtuigd dat we samen geweldig werk zullen verrichten om deze club weer naar de top te brengen en de concurrentie aan te gaan."

Alex Libert getuigt "Ik ben enthousiast om bij Brussels Basketball te tekenen en aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière te beginnen. Ik heb geweldige jaren beleefd bij Spirou en nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. De gesprekken met de coach hebben me ervan overtuigd dat we grote dingen kunnen bereiken in de hoofdstad. Serge Crevecoeur is een ambitieuze en gedreven man. Hij heeft als doel om Brussels Basketball weer competitief te maken; het is een wederopbouwproject dat mij aanspreekt. Er is veel werk te verrichten, maar ik ben klaar om het team en de club zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik kan niet wachten om het veld te betreden met mijn teamgenoten, bekende gezichten te zien en de fans te ontmoeten.”

Brussels Basketball heeft toegeslagen op de transfermarkt. De clubleiding bereikte een akkoord met Belgian Lion Alex Libert om de komende drie seizoenen de clubkleuren te verdedigen. De drieëndertigjarige Libert was de voorbije negen seizoenen de aanvoerder van Spirou Charleroi. Met dertig caps is hij ook een vaste waarde bij de nationale ploeg.

Nadat Okapi Aalst eerder al de Canadees Jean-Marie James en de Bosniër Lazar Mutic als buitenlandse versterking aantrok, bereikte de clubleiding nu ook een akkoord met Trevor Blondin. De nieuwkomer (1m93) is een scorende guard uit Amerika. Defensief staat hij zijn mannetje. Blondin begon zijn basketbalcarrière bij Seton Hill University (NCAA2). In zijn laatste jaar daar was hij gemiddeld goed voor 20 punten en 4 rebounds. In 2020 begon zijn professionele carrière in Europa. Hij koos voor de Finse topklasser Korihait Uusikaupunki (13,8 punten, 4,4 rebounds en 3,5 assists). Daarna trok hij naar Slowakije, waar hij uitkwam voor Bratislava (15,8 punten, 5 rebounds en 2 assists). Vorig seizoen verdedigde Blondin dan de kleuren van het Roemeense Laguna Sharks Bucuresti (12,9 punten, 3,9 rebounds en 3,3 assists). (EVL)

Belgische basketbal beleeft één van zijn meest succesvolle zomers

Het Belgische basketbal beleeft één van zijn meest succesvolle zomers. Na het goud van de Belgian Cats op het EK en het zilver voor de Belgian Lions 3x3 op de Europese Spelen, eindigden de Belgian Lions U20 op het EK in Kreta op de vierde plaats.

Ondanks de nederlaag na verlenging in de troostfinale tegen Griekenland schreven de Belgian Lions U20 basketgeschiedenis. Het was de eerste keer dat een jongensploeg in deze categorie tot de halve finale doordrong. Met de vierde plaats evenaarde deze lichting het resultaat van de juniores (U18) in 1996. Toen bereikten onder meer Tomas Van Den Spiegel en Roel Moors op het EK ook de vierde plaats.

Individueel succes was er op dit EK voor Thijs De Ridder. Met gemiddeldes van 16,9 punten, 9,6 rebounds en een waardering van 22,1 werd de uitblinker en sterkhouder van de jonge Lions opgenomen in het beste vijftal. Overige spelers bij de top-vijf waren de Fransman Kamardine, tevens uitgeroepen tot MVP van het toernooi, de Griek Zougris en Wolf en Yaacov van Israël.

Litouwen: overgetelijk!

Tom Van Den Bosch, hoofdtrainer van de jongensafdeling aan de Vlaamse topsportschool, was op het EK aanwezig als assistent-coach. Hij beleefde de Belgische successen vanop de eerste rij.

“Al kwam het verlies in de troosting hard aan, we mogen met veel fierheid terugblikken op het voorbije EK. Na een onregelmatige voorbereiding met blessures en afmeldingen waren we met weinig verwachtingen naar Kreta vertrokken. Het behoud in de A-divisie was het voornaamste doel. We komen terug met een vierde plaats. Onwezenlijk wat we hier hebben gepresteerd.“

“De wedstrijd tegen Litouwen zullen we voor altijd onthouden. Hoe we een achterstand van 17 punten na de rust nog ophaalden en ons kwalificeerden voor de halve finale. Onvergetelijk.”

De Belgische delegatie keerde maandagmiddag terug naar huis. Sommige spelers wachten niet veel rust. Vanaf volgende week worden ze verwacht op de trainingen van de Belgian Lions.

“Een groot deel van deze U20-lichting is opgeroepen voor de Belgian Lions. Thijs De Ridder, Siebe Ledegen, Joppe Mennes, Nathan Missia-Dio en Xander Pintelon zijn door bondscoach Dario Gjergja opgenomen in de ruime kern die op 28 juli begint aan de voorbereiding van het pré-olympisch kwalificatietoernooi dat in augustus in Turkije wordt gespeeld.”

Doorstroming

Acht van de twaalf spelers van deze EK-lichting zijn van het geboortejaar 2003. Zij zullen volgend jaar niet meer geselecteerd kunnen worden. Hoe staat het met de doorstroming ?

“Voor de verdere ontwikkeling is het belangrijk dat de spelers uit hun comfort-zone treden. Het potentieel is er. Als de spelers hard werken en geduld hebben zullen de kansen komen. Maar de clubs moeten durven investeren en de spelers minuten aanbieden. Enkel zo kunnen we de doorstroming garanderen.”

“Het is belangrijk dat we in de verschillende categorieën op het EK in de A-divisie kunnen aantreden. Daarbij moeten we ons vooral fixeren op de U18 en U20. Als je de huidige Lions-generatie overloopt, hebben de meeste spelers minstens één toernooi in de A-divisie afgewerkt. Manu Lecomte, Vincent Kesteloot, Hans Vanwijn, Ismaël Bako: allemaal speelden ze een EK op het hoogste niveau.”