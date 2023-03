BASKET ACTUA. Kangoeroes Mechelen foutloos in Elite Gold: winst bij Den Bosch* BNXT League: dit weekend 2de speeldag

INTERVIEW. Emma Meesseman leeft en speelt in door aardbeving getraumati­seerd Turkije: “Vijf speelsters zijn alles kwijt, sommigen hun ouders”

Ze zat net bij de Belgian Cats, toen de aarde beefde en dood en vernieling zaaide in het zuiden van Turkije, maar inmiddels ontdekte Emma Meesseman (29) zelf ook hoe groot de verliezen daar zijn. De kapitein van de Cats over leven in Istanboel, spelen bij Fenerbahçe en Brittney Griner: “Onze eerste reactie bij Griner was: ‘Hoe kàn je nu cannabisolie in je tas steken?’”