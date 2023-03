BASKET ACTUA. Kangoeroes Mechelen blijft foutloos in Elite Gold * Oostende lijdt nederlaag bij ZZ Leiden *

“Een wereldti­tel? Ik denk dat het kan”: Hanne Desmet over het WK shorttrack, “social me­dia-ge­doe” en haar langeaf­stands­re­la­tie

Bart Swings zette vorige week de toon met goud, nu is het de beurt aan Hanne Desmet (26). Samen met Swings was ze de enige Belg die in Peking naar een olympische medaille schaatste. In januari deed de shorttrackster er nog EK-goud bij. En wat brengt het WK dit weekend in Seoul? “Als ik niet op het podium sta, zou ik dat zelf een mislukking vinden.”