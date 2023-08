BASKET ACTUA. Ismaël Bako tekent voor Russische Unics Kazan: Lion verwijdert profiel op sociale media-apps * WK 2023: 38115 fans op openingsmatch van de Filipijnen

Okapi - Yoast United 97-83

Voor het eerst in de Elite Silver kreeg Okapi Aalst in het Forum echt weerwerk. De thuisploeg liep onder impuls van een sterke Maras weliswaar 15-11 uit, maar een echte kloof slaan zat er nooit in. Casero-Ortiz was tegen zijn ex-ploeg duidelijk gemotiveerd. Voor de rust was de guard goed voor 14 punten. Okapi was in de eerste helft aangewezen op Walker en vooral – opnieuw – Maras (18 punten in de eerste helft). De Aalstenaren waren baas in de rebound (27-15), maar Yoast toonde zich zeer trefzeker op afstand. Het resulteerde uiteindelijk in een 47-50-ruststand. Okapi probeerde na de herneming onmiddellijk de bakens te verzetten. Een 10-2-opener was het gevolg. Maras en Walker zorgden ervoor dat er bij 63-55 een eerste kloof was. Vier driepunters zonder misser van Cole hielden Yoast in de match (74-74). Halverwege het laatste quarter kon Okapi opnieuw 83-74 uitlopen. Dit keer was de voorsprong definitief. Okapi haalde het met 97-83.