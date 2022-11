BASKET ACTUA. IJskoud verlies tegen Griekenland sluit WK-poort voor Belgian Lions

VOLLEYBAL - Beker van België Wijgmaal geniet maar verliest van vicekampi­oen Menen

De match van het jaar voor Wijgemaal, de tweedenationaler (derde klasse) die de Belgische vicekampioen op bezoek kreeg. Een club die wel in een malaise verkeert na een desastreuze competitiestart met 0 op 12. Maar de troepen van coach Depestele hadden alles op de Beker gezet en waren op hun hoede voor de Leuvense verplaatsing naar de ploeg in vorm. Een volle zaal, veel ambiance en op het terrein niets dan vechtlust. Het bracht Wijgmaal zowaar terug op gelijke hoogte na een 1-4-achterstand. Maar veel meer illusies hoefde de thuisploeg zich niet te maken. Het klasseverschil tussen beide clubs was gewoon te groot. De bezoekers zetten ook in het tweede bedrijf de toon met 0-4 en 8-16 als tussenspurtjes. Ondertussen vierden de Wijgmaalse spelers en supporters elk punt als een overwinning. Ze genoten duidelijk van hun historisch bekerparcours. Depestele sloeg dan aan het wisselen en het dwong hem bij 19-24 zelfs nog tot een time-out. Vanneste bleef nadien koelbloedig. In het slotspel verraste Wijgmaal tot 14-14. Menen dicteerde nadien weer de wet. Die van Wijgmaal bleven desondanks maar zingen en feesten. Een overwinning voor Menen maar zeker ook voor het volleybal. (MPM)

5 november