BASKET ACTUA. Giants wint eerste titelfinale ondanks erbarmelijke afwerking * Coach Skelin: “We stelen de zege” *

Rusland rekent op 180 atleten op Olympische Spelen in Parijs

Rusland heeft de rekening al gemaakt: zoals de zaken er nu voor staan, kan het over 450 dagen in totaal 180 atleten naar de Olympische Spelen in Parijs sturen. Dat is althans het totaal waar sportminister Oleg Matytsin aan komt nu er steeds meer internationale sportfederaties Russische sporters in competitie laten uitkomen. Zo treden op het WK judo, dat zondag in Doha begint, 20 Russische atleten aan onder neutrale noemer. Uit protest trok Oekraïne zijn 14 judoka’s terug.