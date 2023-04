BASKET ACTUA. Final Four EuroLeague: Emma Meesseman en Kim Mestdagh strijden om finaleticket (en goud)

“Elke sportfan in België zou de return moeten zien”: 5 vragen en antwoorden over de Europese stunt van volleybal­club Roeselare

De 0-3-zege van Roeselare in de Europese heenfinale van CEV Cup bij de Italiaanse topclub Modena wekt verbazing in volleyballand. Drie prominente volleystemmen schatten de stunt en titelkans volgende week in: “Elk sportfan zou de return moeten zien.”