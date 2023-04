BASKET ACTUA. Emma Meesseman met moeite naar finale, Kim Mestdagh speelt troosting

VOLLEYBAL - LOTTO LEAGUE Eerste zege voor Menen in de play-offs

Een topper in de kelder van het klassement die de verwachtingen -toch qua spanning- kon inlossen. De thuisploeg kende een dramatische start en het zag opposite Dermaux maar moeilijk op toerental komen. Een volledig ander verhaal bij Van de Velde bij de bezoekers die de Meense verdediging vaak te snel af was. Dermaux krikte zijn niveau op in de tweede beurt en dat gaf zijn ploeg vleugels. Al moest Menen tot in de slotfase harken om weer langszij te komen in sets. In de derde beurt demonstreerden de jongens van Depestele, de Ajuinen zagen sterretjes. Sanches en Hoff gaven Aalst de juiste impulsen in het vierde bedrijf om alsnog een tiebreak uit de brand te slepen. Daarin zag het er benard uit voor Menen na 7-10. De scheidsrechter ontpopte zich tot boeman van de thuisploeg maar de spelers haalden positieve energie uit de gecontesteerde beslissingen. Sinnesael blokte Sanches af op een ideaal moment: 11-11 en nadien schreef de kapitein nog een blok op zijn naam. Menen bibberde nog maar Capet zorgde voor de bevrijding.