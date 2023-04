BASKET ACTUA. Eerste nederlaag voor Kangoeroes Mechelen * Antwerp Giants blijft ongeslagen en wordt alleen leider *

Thibaut Courtois steunt Genkse MMA’er Artur Szczepani­ak in aanloop naar nakend titelge­vecht

Net als Jan Quaeyhaegens bij Cage Warriors maakt een andere Belg, Artur Szczepaniak (26) naam in de MMA-wereld. Nadat de Genkenaar in december van de Nederlander Brian Hooi won, wacht Szczepaniak op zaterdag 22 april een titelgevecht bij de weltergewichten tegen de nog ongeslagen Pool Adrian Bartosinski bij KSW. Dat is een bekende Poolse MMA-federatie, vergelijkbaar met het Britse Cage Warriors. Steun voor Szczepaniak komt er van niemand minder dan Thibaut Courtois, die na de interland in Zweden tijd maakte om even samen te zitten met de vechter van Team Mixfighter Genk.