BASKET ACTUA. Charleroi springt over Limburg United in Elite Gold * Ongeslagen leiders Giants en Mechelen zaterdag in actie *

Cage Warriors Danspasjes en een knock-out in tien seconden: dit was Cage Warriors 151

De Cage Warriors waren opnieuw aan zet in Londen, waar het CW 151-event werd georganiseerd. Onze landgenoot Jan Quaeyhaegens was er deze keer niet bij. ‘Q-bomb’ liet zich opereren aan z’n schouder en is een tijdje out. Maar er was nog altijd meer dan genoeg om naar uit te kijken. Hieronder een overzicht.