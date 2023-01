Meer sport Voormalig NFL-ster in kritieke toestand nadat hij kinderen redt van verdrin­king in oceaan

De voormalige NFL-ster Peyton Hillis (36) is in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Florida. Hillis kon in allerijl zijn kinderen redden van verdrinking tijdens een dag op het strand, maar raakte daarbij zelf gewond aan zijn longen en nieren.

