Meer sport Bondscoach Yérime Sylla noemt zege tegen Tunesië op WK handbal “referen­tie­match” voor Red Wolves

Bondscoach Yérime Sylla was in de wolken nadat zijn Red Wolves voor het eerst een wedstrijd gewonnen hadden op een WK. “Dit was de referentiematch die we nodig hadden”, vertelde hij gisteren na de 31-29 zege tegen Tunesië.

16 januari