Weer protestac­tie van sporter tegen Iraans regime: schaakster Sara Khadem verschijnt zonder hoofddoek op toernooi

Een nieuwe protestactie van een sporter tegen het Iraanse regime. Nadat eerder de spelers van de Iraanse nationale ploeg het volkslied niet meezongen op het WK, verscheen schaakster Sara Khadem aan bij een internationaal toernooi in Kazachstan zonder hoofddoek aan tafel. En dat is in strijd met de strikte kledingvoorschriften in Iran.

28 december