BASKET ACTUA. BNXT titelfinales: Titelduel 2 dan toch van start * Oostende weigert aanvankelijk aan te treden omwille van hoge temperatuur in zaal * Antwerp Giants verlengt contract van Rogiers *

* Chaos bij de start van titelfinale 2 tussen ZZ Leiden en Oostende. Terwijl beide teams hun opwarming afwerkten discussieerden Liga en beide clubs over het al of niet laten doorgaan van dit finaleduel. Reden: met 32 graden in de volgepropte broeierige Vijf mei-hal in Leiden liep de temperatuur hoger op dan de vastgelegde bovengrens van 28 graden. Oostende tekende bezwaar aan. Na overleg stemde het toch in om aan te treden. *