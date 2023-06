BASKET ACTUA. BNXT-titelfinales: sterk Oostende boekt knappe uitzege en stelt gelijk * Dinsdag volgt beslissend finaleduel * Landskampioen bereikt akkoord met Van Rossom * Schoepen naar Antwerp Giants * De Rycke manager bij Brindisi *

Dimitri Van den Bergh sneuvelt in kwartfina­le tegen Rob Cross in New York, Van Gerwen steekt voor tweede keer US Darts Masters op zak

Het Amerikaanse ommetje eindigde in de kwartfinale voor Dimitri Van den Bergh. Dancing Dimi verloor op de US Darts Masters (€70.000) tegen de Engelsman Rob Cross. Michael Van Gerwen verschalkte niet veel later Cross en Smith, en won de US Darts Masters.