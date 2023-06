BASKET ACTUA. BNXT-titelfinales: Oostende-ZZ Leiden, Belgisch recordkampioen tegen BNXT-titelverdediger *

Ongelukki­ge verspre­king met N-woord in naam ‘Negro Leagues Museum’ kost Amerikaan­se baseballom­roe­per job na 20 jaar dienst

De Amerikaanse baseballomroeper Glen Kuiper is er het hart van in dat NBC Sports hem ontsloeg. De reden: bij een live-uitzending versprak hij zich over het Negro Leagues Museum met het beladen N-woord in plaats van ‘Negro’ in de naam. “Ik zal het altijd moeilijk kunnen begrijpen dat één fout in een 20-jarige carrière reden is voor ontslag.”