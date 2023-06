BASKET ACTUA. BNXT-titelfinales: Oostende opent met thuisverlies * ZZ Leiden imponeert en staat op één zege van ‘treble’ * Antwerp Giants verlengt contract van Rogiers *

“Alles minder dan medaille zal aanvoelen als ontgooche­ling”: Belgian Cats vertrekken ambitieus naar tweede stage voor EK

De Belgian Cats zijn vertrokken naar Spanje voor hun tweede buitenlandse stage in de EK-voorbereiding. Voor het eerst met een voltallige selectie. In Cordoba oefenen ze dit weekend tegen toplanden Turkije en Spanje. De Cats zijn ambitieus en willen medailles pakken op het EK basketbal, dat volgende maand plaatsvindt in Israël en Slovenië.