BASKET ACTUA. BNXT play-offs: Limburg United en Charleroi staan dicht bij halve finales * Giants en Groningen aangeslagen na finaleverlies *

“Ik kan er beter niet te emotioneel op reageren”: Nick Celis valt naast WK-selectie door onderzoek naar mogelijke fraude met fictieve toernooien

Daar staat hij dan met z'n geesteskind: Nick Celis, tot een jaar geleden nog speler-coach van de nationale 3x3 Lions, zit niet meer in de selectie voor het WK dat op 30 mei in Wenen begint. Celis krijgt zo de rekening gepresenteerd voor zijn betrokkenheid in mogelijke fraude rond fictieve toernooien.