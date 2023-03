BASKET ACTUA. BNXT League: Kangoeroes Mechelen in leidersduel tegen ZZ Leiden * Tweede zege op rij voor Brussels * 3x3 Team Antwerp wordt Antwerp TOPdesk *

ATLETIEK “Sorry volstaat niet als er zoveel mensen zijn gestorven”: Oekraïense hoogspring­ve­det­te Mahuchikh over trainen in Heusden, de Spelen en de oorlog

Heusden, of all places. Dat is waar Yaroslava Mahuchikh, nog bekender dan ze al was in Oekraïne nadat ze vorige week goud won op het EK indoor, tegenwoordig traint. Het is er alleszins veiliger dan in Dnipro, de stad waar de 21-jarige atlete vandaan komt: “Niemand hoort dit mee te maken.”