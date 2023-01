BASKET ACTUA. BNXT League hervat na kerstbreak * Antwerp Giants overleeft eindspurt van Bergen *

ATLETIEK REEKS. Het wonderjaar van Nafi Thiam: een grandslam aan titels, een nieuwe trainer, maar ook kritiek op de breuk met coach Lespagnard

In een zesdelige reeks analyseren we het wonderjaar van zes Belgische succesverhalen in 2022. Vandaag: Nafi Thiam (28). Goud op het WK en goud op het EK: business as usual voor nationaal pronkstuk ‘Queen Nafi’ zou je dan denken. En toch was 2022 geen jaar zoals alle anderen voor de heptatlete. Ze brak namelijk ook met de man die haar al veertien jaar coachte en naar twee olympische, wereld- en Europese titels leidde. Wat kan Thiam straks zonder Roger Lespagnard?

28 december