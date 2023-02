BASKET ACTUA. BNXT League: Belangrijke zege voor Oostende in strijd voor de poleposition * Bleijenbergh kroont zich opnieuw tot matchwinnaar * Zaterdag volgt topaffiche tussen Charleroi en Antwerp Giants *

LOTTO VOLLEY LEAGUE Roeselare moet setje aan Gent laten

Gentcoach Van Huffel sleutelde aan zijn team en begon met Fischer, Doumbia en Brems in de basis. Bij Roeselare was Ahyi de opvallende naam tussen de lijnen. De ex-speler van Gent kende een moeilijke start met een offensieve 2 op 9. Bij Roeselare mochten ze zich gelukkig prijzen dat de tegenstander op aanvallend vlak niets voorstelde in het openingsspel. Het team geraakte in dat onderdeel maar aan 26%. Met zo’n cijfers kun je geen spelletje pakken. Dat gebeurde wel na de kampwissel omdat Gent met Fischer (7 op 10) en Vandecaveye (5 op 10) nu wel beter voor de dag kwam. Vanmedegael greep in de derde beurt in door Koukartsev in te brengen maar het was vooral een sterk middencompartiment dat de West-Vlamingen over de streep trok. Van Huffel gooide in het laatste spel met De Vries en Kjaer zijn aanvallende troeven op tafel. Beiden losten de verwachtingen in maar de Gentenaars kregen maar geen vat op het Roeselaarse midden., Tammearu liet zich op de hoeken gelden. De topscorer zou ook uitgeroepen worden tot man van de match.

