BASKET ACTUA. Bergen opent BNXT play-offs met uitzege in Den Helder * Woensdag starten Belgische play-offs met Mechelen-Leuven en Limburg United-Charleroi *

Belgisch kampioene powerlif­ting Laura Delava (18) stierf aan ontsteking van hartspier, haar vader reageert: "Het is zo snel gegaan”

“We hebben gedaan wat we konden”, vertelt Fabien Delava verslagen aan HLN. Zijn dochter Laura, amper 18, stierf exact zeven maanden nadat ze zich tot Belgisch kampioene powerlifting had gekroond. De officiële doodsoorzaak is myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Professor Guido Claessens, gespecialiseerd in sportcardiologie, geeft meer uitleg.