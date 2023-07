BASKET ACTUA. Belgian Lions U20 openen EK tegen Italië * MVP Brian Fobbs volgt Roel Moors naar Bonn *

Geen Pro Lea­gue-ti­tel voor Red Lions na nieuwe nederlaag tegen Nederland

De Red Lions zijn er niet in geslaagd om voor de tweede keer de Pro League op hun naam te schrijven. Er moest dinsdagavond in Antwerpen gewonnen van Nederland, maar voor de tweede keer deze week haalde een zeer efficiënt Oranje het: 2-4. Twee nederlagen waaruit richting het EK in augustus zeker lessen kunnen getrokken worden.