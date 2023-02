BASKET ACTUA. Belgian Lions sluiten WK-voorronde af met vizier op EK 2015 * Vanavond tegen Groot-Brittannië, maandag tegen Turkije *

Savannah Brinson, de vrouw achter NBA-topschut­ter LeBron James: “Zij was en is de echte MVP”

Alle ogen waren afgelopen dinsdag op LA Laker LeBron James gericht. Hij verbrak het all-time scoring record dat 39 jaar lang op naam stond van Kareem Abdul-Jabbar. In zijn dankwoord richtte hij zich ook naar zijn gezin en in het bijzonder Savannah Brinson. Wie is de vrouw achter LeBron James?