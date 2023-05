BASKET ACTUA. AntwerpTOPdesk knap tweede in 3x3 World Tour in Japanse Utsunomiya * Lions kennen tegenstanders op preolympische kwalificaties *

Asterix Avo wordt beloond voor een uitstekend seizoen tijdens de ‘Volley­proms’: “En nu de landstitel, als kers op de taart”

Het was van 1990 geleden dat Anja Duyck tot ‘Rookie of the Year’ werd verkozen. Dit jaar was het in de feestzalen van ‘De Montil’ te Affligem de beurt aan dochter Anna Koulberg, toptalent bij de volleybalclub van Beveren. Leuk detail: haar vriend Ferre Reggers van Maaseik werd bijna tegelijkertijd tot beste jongere bij de mannen gekroond. Ook Asterix-coach Vansnick viel in de prijzen. Hij was reeds in 2021 tot trainer van het jaar verkozen. Als klap op de vuurpijl stond bovendien aanvalster Nova Marring als beste speelster van dit seizoen op de hoogste podiumplaats. “Dit is leuk als erkenning, maar kijk vooral uit naar de terugwedstrijd van zaterdag tegen VDK Gent”, verklaart Kris Vansnick. “Vorige zondag demonstreerden we onze karaktervolle veerkracht. Dat bereik je pas door elke dag keihard te werken. Deze prijzen zijn het resultaat van het arbeidsproces dat door heel de ploeg gerealiseerd werd.” “En nu de landstitel, als kers op de taart”, besluit ‘Player of the Year’ Nova Marring. (WVM)