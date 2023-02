BASKET ACTUA. Antwerp Giants wint na één verlenging van Limburg United en pakt de tweede plaats

Volleybal VDK Gent kan in het Poolse Lódz niet stunten

In de eerste set van deze terugwedstrijd in de play-offs van de CEV Cup kreeg VDK Gent meteen acht ace-opslagen rond de oren. Lódz wou duidelijk de kwalificatie voor de volgende Europese ronde zo snel mogelijk veilig stellen. Het Poolse team met de Belgische middenspeelster Sobolska-Tarasova bleef drie sets lang baas over de Belgische bezoekers. In aanvallend opzicht deed VDK Gent flink mee, maar een stunt zat er nooit in. Aanvalster Van Elsen werd na de openingsset vervangen en spelverdeelster Lotte De Quick kwam in de laatste set in het team. Hoofdaanvalster Smeets speelde een prachtige wedstrijd en werd topscorer. “We hebben vier ronden kunnen meedraaien in de CEV competities”, klinkt coach Morand tevreden. “Nu krijgen we eventjes ademruimte in de Belgische Liga. Omdat we hier in een immens grote hal speelden - vergelijkbaar met het Sportpaleis - was dit meteen een ideale voorbereiding op de bekerfinale.” (WVM)