BASKET ACTUA. Antwerp Giants wint na één verlenging van Limburg United en pakt de tweede plaats * Belgian Lions reizen vandaag af naar Newcastle *

Lotte Kopecky behaalt dertiende medaille: slechts drie Belgische atleten doen beter

Haar bronzen medaille op het omnium van het EK baanwielrennen leverde Lotte Kopecky haar dertiende medaille op in een groot kampioenschap. Door haar prestatie klimt ze flink in het klassement van Belgische veelvraten in een olympische sport.