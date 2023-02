BASKET ACTUA. Antwerp Giants en Oostende vanavond opnieuw over elkaar: krijgt spektakelmatch gepast vervolg? *

VOLLEYBAL - LOTTO LEAGUE Menen sluit reguliere competitie af met driepunter tegen Borgworm

Het is duidelijk dat Menen al met de gedachten bij de historische bekerfinale zit die over twee weken plaatsvindt. Coach Depestele wijzigde zijn team dan ook op verschillende posities. Bille begon als libero in plaats van Stuer, Dedeyne verving kapitein Sinnesael in het middencompartiment en Ocket loste Van Hoyweghen af als spelverdeler. Kindt (schouderblessure) is nog altijd niet fit bevonden. Daarom begon de pas 20 jaar geworden Basil Dermaux weer in de basis.Die gewijzigde opstelling brak Menen zuur op in een armtierig openingsspel waarin het receptioneel voor geen meter liep. Met de ingevallen Van Hoyweghen toonde Menen vanaf de tweede beurt een ander gelaat. In set drie verzuimde Borgworm de setbal af te maken, de thuisploeg kwam met de schrik vrij en scoorde twee keer via wisselspeler Vanneste. Borgworm werd van het kastje naar de muur gespeeld in het vierde bedrijf, maar het kwam toch nog piepen tot 20-18 nadat het eerder op 18-11 werd gezet. Borgworm mag de play-offs vergeten, Menen zal de nacompetitie allicht als vierde starten.