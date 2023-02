BASKET ACTUA. Antwerp Giants en Oostende vanavond opnieuw over elkaar: krijgt spektakelmatch gepast vervolg? * Gillet: “Dit Giants is een titelkandidaat” *

Ze woont al 3 jaar alleen en verbeterde afgelopen weekend liefst 9 (!) Belgische records: op bezoek bij zwemsensa­tie Roos Vanotter­dijk (18)

Niet minder dan 9 records zwom ze afgelopen weekend. Roos Vanotterdijk is nog maar 18, maar drukt nu al haar stempel op het Belgische zwemmen bij de vrouwen. VTM Nieuws zocht haar op in het Wezenberg-zwembad in Antwerpen, waar ze na haar succesweekend gewoon opnieuw aan het trainen was. “Het besef moet nog komen.”