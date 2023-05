BASKET ACTUA. 3x3: Belgisch onderonsje in China - Vervoort bekampt AntwerpTOPdesk * Limburg United verdedigt 1-0 voorsprong tegen Antwerp Giants * Mechelen wil Oostende blijven pushen *

3x3 AntwerpTOPdesk speelt dit weekend in Chinese Shenzhen zijn eerste Challenger van het seizoen. Meteen een bijzonder duel. * Play-offs : Limburg United verdedigt vandaag een 1-0 voorsprong in de halve finales van de play-offs. De zege in wedstrijd één legt de druk bij Antwerp Giants. Gestart als favoriet toonde zich Giants zich zeer kwetsbaar. * En hoe sterk is Kangoeroes Mechelen om Oostende te bedreigen? In het eerste duel bleef Mechelen lang strijdvaardig en competitief. Oostende staat 1-0 in het voordeel.