Bashir Abdi strandt op zucht van nieuw Europees record, maar wint wel voor tweede keer marathon van Rotterdam

OLYMPISCHE SPELEN IOC en voorzitter Bach stellen beslissing over (Wit-)Rus­sen op Spelen uit en zien geen graten in deelname aan sportcompe­ti­ties

Zijn Russische en Wit-Russische sporters over 485 dagen nu welkom op de Spelen van Parijs of niet? Het IOC en z’n voorzitter Thomas Bach schoven de hete aardappel voor zich uit. En laten de beslissing over hun deelname aan sportcompetities over aan de internationale sportcompetities.