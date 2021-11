Bashir Abdi onthult ambities voor nieuw seizoen: “In 2022 wil ik medaille winnen op WK”

Tumbling Belgische turnsters veroveren zilver op WK tumbling: “Dit hadden we niet verwacht”

Het Belgische tumblingteam bestaande uit Tachina Peeters, Laura Vandevoorde, Louise Van Regenmortel en Sofie Rubbrecht, is vandaag in het Azerbeidzjaanse Bakoe vicewereldkampioen geworden. “Dit hadden we niet verwacht", klonk het na afloop.

