Bashir Abdi met kwinkslag opnieuw vader: “Nieuw persoonlijk record voor mijn vrouw, na tien minuten was Maryan al geboren”

Ex-atletiek­baas Lamine Diack, betrokken in resem corruptie­za­ken, overleden

De voormalige atletiekbaas Lamine Diack is tijdens de nacht van donderdag op vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden in de Senegalese hoofdstad Dakar. Daar verbleef hij sinds mei na jaren in Frankrijk te hebben vastgezeten voor zijn aandeel in een grootschalige corruptiezaak. Dat heeft het Franse persbureau AFP van zijn familie vernomen.

3 december