Bashir Abdi finisht als zesde in Great North Run - Paquet en De Cock de snelsten in 20 kilometer door Brussel - Nieuwe wereldrecords op 5 en 10 kilometer op de weg

Bashir Abdi is als zesde geëindigd bij de Great North Run in het Britse Newcastle, de grootste halve marathon ter wereld. Bij zijn eerste wedstrijd sinds de olympische marathon, waarin hij brons veroverde, klokte hij 1u02:08. Zijn persoonlijk record bedraagt 1u01:50. De winst ging naar de Brit Marc Scott in 1u01:22. Hij haalde het met negen seconden voorsprong op de Keniaan Edward Cheserek en 29 seconden op de Amerikaan Galen Rupp. Soufiane Bouchikhi finishte als negende in 1u03:49. Zijn persoonlijk record bedraagt 1u02:59.

Bij de vrouwen haalde de Keniaanse Hellen Obiri het in 1u07:42, voor de Britse Eilish McColgan, die 1u07:48 liet optekenen.

Amaury Paquet en Florence De Cock zegevieren in 20 kilometer door Brussel

Amaury Paquet heeft zondag de 41e editie van de 20 kilometer door Brussel gewonnen. De Luikenaar liep naar een toptijd van 59:31 en kwam zelfs in de buurt van het parcoursrecord. Dat staat sinds 2014 op naam van de Keniaan Gilbert Kipruto Kirwa met 59:05. Paquet haalde het met ruime voorsprong op Belgisch veldloopkampioen John Heymans, die 1u00:36 klokte. Tarik Moukrime, specialist van de 1.500 meter, was derde in 1u01:40.

Bij de vrouwen was met Florence De Cock eveneens een Luikse de beste. Ze haalde het in 1u09:50. Sophie Hardy was tweede in 1u10:21, voormalig Belgisch veldloopkampioene en marathonspecialiste Hanna Vandenbussche derde in 1u10:59.

Volledig scherm Amaury Paquet na zijn overwinning in de 20 kilometer door Brussel. © Photo News

Ethiopische Teferi (5 km) en Keniaanse Tirop (10 km) verbeteren wereldrecord op de weg

Tijdens een loopwedstrijd in het Duitse Herzogenaurach zijn zowel het wereldrecord op de 5 kilometer op straat als dat op de 10 kilometer gesneuveld. De Ethiopische Senbere Teferi is de nieuwe recordhoudster van de 5 km, de Keniaanse Agnes Tirop op de 10 km.

Teferi, die in 2015 WK-zilver won op de 5.000 meter, klokte 14:29. Ze deed daarmee ruim beter dan het twee jaar oude record van de Nederlandse Sifan Hassan, dat op 14:44 stond.

Tirop won in 2017 en 2019 WK-brons op de 10.000 meter en was op de Spelen in Tokio vierde op de 5.000 meter. Ze klokte 30:01 en deed daarmee 29 seconden beter dan het negentien jaar oude wereldrecord van de Marokkaanse Asmae Leghzaoui. De allersnelste tijd ooit gelopen blijft met 29:43 op naam van de Keniaanse Joyciline Jepkosgei staan, maar dat was in een wedstrijd met mannelijke tempomakers.