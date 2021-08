Baseballspelers ‘vieren' na boegeroep door duim omlaag te tonen aan publiek: “De fans bekritiseren ons als het slecht gaat, dus doen wij het bij hen als het goed gaat”

3x3 basketbal 3x3 basketbal Team Antwerp strijdvaar­dig na beschuldi­gin­gen fraude: “Willen succesver­haal verlengen”

27 augustus Wakker worden met beschuldigingen van olympische fraude. En enkele uren later in het Letse Riga een toernooizege boeken. Het was een bewogen woensdag voor het 3x3 basketbal Team Antwerp. Gisteren keerde de rust terug: “We willen dit succesverhaal ­verlengen.”