Baseballgrootmacht Cuba mist Olympische Spelen nadat sterspeler vlucht: niet eerste keer dat zoiets gebeurt

U leest het goed. César Prieto, de 22-jarige sterkhouder van Cuba, is spoorloos verdwenen. Gevlucht, zo blijkt. Enkele uren na aankomst in Florida, waar Cuba een olympisch kwalificatietoernooi speelde, stapte hij aan het hotel in een wagen om niet meer terug te keren. Prieto is niet de eerste baseball-speler die Cuba ontvlucht - de lijst is lang. Zo verlieten in de jaren ‘90 de broers Liván en Orlando Hernández het eiland om in Amerika aan de slag te gaan en mooie carrières uit te bouwen.

Voor Cuba zijn het wegvluchten van Prieto en de niet-kwalificatie voor de Spelen en grote klap, want baseball is er nog altijd de nationale sport. Met drie olympische titels en 25 wereldtitels is het land de succesvolste honkbalnatie ter wereld. Honkbal werd pas in 1992 bij de Zomerspelen van Barcelona geïntroduceerd als olympische sport. Toen pakte Cuba meteen goud, net als in Atlanta (1996) en Athene (2004). Na 2008 verdween honkbal even van de olympische kalender, maar in Tokio komt de sport weer aan bod. Er zijn zes deelnemende landen: Japan, Zuid-Korea, Mexico en Israël hebben zich al geplaatst. Maar niet Cuba dus. “Dit doet pijn”, bekende coach Armando Ferrer na de beslissende verliespartij. “We weten allemaal wat deze sport voor onze bevolking betekent. Honkbal stroomt door onze aderen en daarom spijt het ons vreselijk dat we onszelf niet hebben gekwalificeerd.”