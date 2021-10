Bart Swings wint testwedstrijd op 3.000 meter in Inzell

Met het oog op de massastart, waarin hij in het olympisch jaar de beste kansen heeft, wilde Swings zijn snelheid testen. Daarom lag het voor de hand dat hij bij de opening van het seizoen de drie en niet de vijf kilometer zou schaatsen. Swings reed zijn rit tegen Brodka vier ronden onder de 29 seconden, de laatste ovaal ging in 30.2.

Naast Swings verschenen namens België Mathias Vosté en Stien Vanhoutte aan de start. Vosté eindigde als dertiende op de 1000 meter in 1:10.174. De Nederlander Hein Otterspeer won in 1:07.940. Vanhoutte klasseerde zich op dezelfde afstand in 1:20.161 als 27e. Er waren maar liefst 51 deelneemsters. De eerste plaats was voor de Oostenrijkse Vanessa Herzog in 1:15.159.