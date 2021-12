Bart Swings verovert in WB-manche van Salt Lake City goud in de massastart

SchaatsenGoud voor Bart Swings in de massastart tijdens de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Onze 30-jarige landgenoot plaatste op het gepaste moment zijn demarrage.

De Vlaams-Brabander had geen enkele moeite om zijn medevluchters Philip Due Schmidt uit Denemarken en Ruslan Zakharov uit Rusland in de sprint naar de tweede en derde plaats te verwijzen. Met zeven ronden te gaan in de minimarathon over zestien ronden was de kopgroep van drie man ontstaan.

Het tempo was voldoende hoog, maar Swings spaarde zich. Dat hoge tempo voorkwam dat een grote groep bijeenkwam en schakelde snelle sprinters als de Amerikaan Joey Mantia en de Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee uit. Twee ronden voor de streep zette het peloton onder leiding van de Nederlander Jorrit Bergsma aan en dat was voor Swings het teken te versnellen.

Tiende op 1.500m

Eerder op de dag leverde de 1.500 de tiende plaats op. Toch was de 1:42.93 die hij noteerde de op een na snelste tijd uit zijn inmiddels behoorlijk lange loopbaan. De Amerikaan Joey Mantia won in 1:41.15. De tweede en derde plaats waren respectievelijk voor de Chinees Zhongyan Ning (1:41.38) en de Nederlander Thomas Krol (1:41.89). Soms is de 1.500 meter een slagveld. Wereldrecordhouder Kjeld Nuis uit Nederland, woensdag in de Verenigde Staten aangekomen, werd weggereden, net als zijn landgenoot Patrick Roest.

Op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden had Swings zijn nationale record op de 5.000 meter al aangescherpt tot 6:08.76. Die prestatie stond trouwens in de schaduw van het nieuwe wereldrecord (6:01.56) dat de Zweed Nils van der Poel in het ijs van de supersnelle piste van Salt Lake City grifte.

Het record van Swings op de 1.500 meter staat op 1:42.48. Die tijd reed hij op 15 november 2015 in het evenals Salt Lake City hoog gelegen Calgary. Dat was anderhalf jaar na zijn olympisch debuut, waar hij verrassend de vierde en de vijfde plaats, respectievelijk op de vijf en tien kilometer had veroverd.

In de voorbereiding op zijn derde Olympische Winterspelen leverde Swings ook op de 1.500 meter een goede prestatie. Zijn zwakke punt op de metrische mijl blijft de eerste 300 meter. Swings kan bogen op snelle en stabiele laatste ronden, maar mist een explosieve start. Al heeft hij er de laatste jaren veel aan gedaan om dat te verbeteren. Tegen de Noor Kristian Ulekleiv opende Swings in 24.2. De ronden daarna kenden een gering verval van net 1.3 seconden, hetgeen typerend is voor de Belgische schaatser.

Volledig scherm © REUTERS