Bart Swings tweede achter Van der Poel op laatste vijf kilometer van het seizoen in Heerenveen

SchaatsenBart Swings is tijdens de Wereldbekerfinale schaatsen in Heerenveen als tweede geëindigd op de 5.000 meter. In het eindklassement van dit seizoen leverde hem dat de vierde plaats op. Swings moest zaterdag in een vol Thialf alleen buigen voor de Zweed Nils van der Poel, die met 6:08.81 het baanrecord tot op drie seconden benaderde. Swings klokte 6:15.12.

Van der Poel won dit seizoen alle vijf Wereldbekerwedstrijden over vijf kilometer. Allerminst een verrassing: een week geleden werd hij in Hamar allroundwereldkampioen. Bij de Olympische Spelen in Peking boekte de wereldrecordhouder op de 5.000 en 10.000 meter overtuigende zeges op de lange afstanden.

Net als Van der Poel heeft Swings drie weken na afloop van de Spelen zijn vorm - ondanks alle huldigingen - behouden. Voor aanvang van zijn race klonk een respectvol applaus van de tienduizend aanwezigen. In een rechtstreeks duel hield hij de Italiaan Davide Ghiotto, derde in 6:19.38, ruim op afstand. Dat had geen gevolgen van de klassering op de eindlijst. In dat klassement wordt Van der Poel gevolgd door Ghiotto en de Canadees Ted-Jan Bloemen.

In de Thialf Arena veroverde Miho Takagi de Wereldbeker op de 1.500 meter. De Japanse miste het baanrecord van de afscheidnemende Nederlandse Ireen Wüst tot op twaalf honderdsten van een seconde: 1:53.32. Op de 1.000 meter bij de mannen was de eindzege een prooi voor de Nederlander Thomas Krol. Zijn tweede plaats achter winnaar Kjeld Nuis (1:08.05) was daarvoor voldoende.

Bij de sprinters zijn de beslissingen nog niet gevallen. Na de voorlaatste 500 meter maken de Amerikaanse Erin Jackson en de Canadees Laurent Dubreuil de beste kansen.

Swings sluit het seizoen zondag af met een 1.500 meter en een massastart. Op dat laatste onderdeel, waarin hij in Peking goud won, kan de eindzege hem nauwelijks ontgaan. Op de laatste marathon verschijnt ook de tweede Belgische vertegenwoordigster, Sandrine Tas, op het ijs.

