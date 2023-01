Bart Swings pakt brons op het EK allround, Europese titel is voor Patrick Roest

Swings had in de afsluitende 10.000m genoeg aan een vijfde plaats om het brons in de wacht te slepen. Eerder was Swings zowel op de 500 als de 1.500m op de vierde plaats geëindigd, op de 5.000m werd hij vijfde. Voor onze landgenoot was het zijn derde Europese allroundmedaille, na zilver in Minsk (2016) en brons in Heerenveen (2017).