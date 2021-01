Bart Swings opent EK schaatsen met achtste plaats op 500 meter

Paardrijden Ludo Philippa­erts gaat opnieuw paardrij­den: “Een comeback wil ik dit niet noemen”

12 januari Bijna zes jaar na zijn afscheid in de lente van 2015, start Ludo Philippaerts opnieuw met paardrijden. Later deze week neemt hij deel aan enkele wedstrijden in het Spaanse Oliva, waar de familie traditiegetrouw bezig is aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen, zo werd dinsdag bekendgemaakt.