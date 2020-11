Bart Swings maakte tien jaar geleden debuut in het snelschaatsen: “Ik had één groot doel: een olympische medaille. Gelukt!”

13 november 2010 - Den Haag - 9de op de marathon

Op zijn inline skates had Bart Swings al een en ander bewezen - twee keer WK-goud - toen hij op z’n 19de besliste om zijn geluk op het ijs te beproeven. “Eigenlijk was het niet meer dan een logische keuze: ik wilde weten hoe ver ik in het schaatsen kon geraken. Chad Hedwick (olympisch kampioen in 2006, red.) had bewezen dat de overgang mogelijk was en jongens zoals Koen Verweij, met wie ik concurreerde in het skeeleren, reden al medailles op het ijs. Als ik hen op tv zag, kriebelde het. En het ging ook meteen goed, beter dan ik had gedacht, want ik was nog maar enkele weken bezig. In Den Haag zat er zelfs topvijf in, maar het kwam op een sprint aan en dan kwam de skater in mij naar boven (lacht) - ik vergat te schaatsen. Ik heb er veel uit geleerd en enkele weken later won ik al m’n eerste internationale race.”