Bart Swings grijpt brons op massastart op WK afstanden

NBA Onvermoei­baar: LeBron James leidt Lakers met 97ste tri­ple-dou­ble voorbij Thunder

9 februari LeBron James heeft de Los Angeles Lakers maandag met een triple-double een vijfde zege op rij bezorgd. De Lakers wonnen na een verlenging met 119-112 van Oklahoma City Thunder. James was goed voor 28 punten, 14 rebounds en 12 assists. Montrezl Harrell nam 21 punten voor zijn rekening en was van waarde in de verlenging.