Bart Swings grijpt brons op massastart op WK afstanden: “Moet daar tevreden mee zijn”

Meer sportSnelschaatser Bart Swings heeft zijn allereerste medaille op een WK afstanden beet: de Belg, die gisteren dertig werd, greep het brons in een bloedstollende finale op de massastart. De Amerikaan Joey Mantia was oppermachtig en gaf de Nederlander Arjan Stroetinga het nazien in de spurt.

Met nog één rondje te gaan in Thialf kon het in de finale van de massastart vanmiddag nog alle kanten uit. Eén man was dan al uitgeteld: uittredend wereldkampioen Jorrit Bergsma. De Nederlander leidde twaalf rondjes lang een achtervolging op vroege aanvallers Peter Michael en Artur Janicka - hij zat door zijn beste krachten heen voor de sprint. Maar Bergsma had geen andere keuze want met Stroetinga - wereldkampioen in de discipline in 2015 - had Oranje ook een rassprinter in huis.

Niemand anders, Europees kampioen Bart Swings incluis, was van plan om de kloof dicht te rijden. En dus klaarde Bergsma de klus maar. Swings reed attent in zijn spoor. “Hij probeerde wel eens om mij voorop te krijgen maar daar ben ik niet ingetrapt - ik heb dat jobke in het verleden al vaak genoeg opgeknapt. Ik wist dat ik als één keer zou overnemen, hij zich terug zou laten uitzakken. Ik maakte de goede keuze om niet af te lossen.”

Volledig scherm © ANP

De massastart draaide zo op een thriller uit, met vier sprinters die klaar zaten om toe te slaan. Bart Swings ging aan de leiding. In zijn rug koos Stroetinga positie. Aan de buitenkant maakte Joey Mantia, de wereldkampioen van 2019 en 2017, snelheid. Ook de Canadees Belchos mengde zich in de strijd. Swings knokte voor wat hij waard was maar kon niet weerstaan aan de krachtige halen van Mantia en Stroetinga - brons, meer zat er vandaag niet in, dat besefte Swings zelf ook wel. “Toen Bergsma counterde en ik in zijn spoor bleef, was dat een ideale situatie. Alleen maakte dat de race niet superzwaar en dat speelt dan in de kaart van pure sprinters zoals Mantia: hij haalt de hoogste topsnelheid van allemaal. Als de wedstrijd harder is, dan is zijn snelheid wat afgebot. Maar ik moet tevreden zijn met een medaille.”

De Leuvenaar, in 2018 vice-olympisch kampioen op de massastart, ging in Heerenveen voor de wereldtitel maar een eerste medaille op een WK afstanden smaakt ook wel: “Ik ga er nu even van genieten.” Een vierde plek op de 1.500m in 2016 was zijn beste prestatie tot dusver. Op die afstand komt Swings morgen nog in actie, maar zijn kansen zijn klein om op de mijl ook te scoren. “Het gaat me morgen niet per se om de tijd, ik wil gewoon goed schaatsen en een goed niveau tonen.”

Volledig scherm © ANP